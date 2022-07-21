فنان مصري شهير ينتقد تصريحات شيرين الأخيرة : ” القرد وأبو زلومة سترتعد فرائصهما من الاقتراب منك “

كتب امير فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 03:50 مساءً - انتقد الفنان ” عباس أبو الحسن ” التصريحات الأخيرة للفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” التي كشفت من خلالها عن خلافاتها وأزمتها مع زوجها السابق الفنان ” حسام حبيب ” .

حيث علق عباس أبو الحسن على ما تضمنته هذه التصريحات من انتهاك لحرمة الحياة الشخصية بالإضافة إلى بعض التجاوزات التي جاءت بحديث شيرين ضد حسام حبيب .

فكتب عباس أبو الحسن في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك : ” ولو كانت صادقة، فالأسلوب التي أفصحت به المطربة الشهيرة على الملأ، بهذا التحرر المذهل من أدني حدود التعفف وحماية حرمة الحياة الشخصية الخاصة ” .

وتابع : ” وضربا بالحائط بما سينتج عنه من أضرار وندوب نفسية جسيمة علي فلذات أكبادها، فهذا الأسلوب لم يعد يضمن لها حياة مستقبلية مع ذكر إلا مع ذئب أكثر دهاء وأحوط من كشف نيوبه ” .

وأضاف أبو الحسن : ” فحتى القرد وأبو زلومة سترتعد فرائصهما من الاقتراب من على بعد أميال .. أكبر وأغلي نصيحة اتعلمتها على كبر ؛ متردش ومتاخدش قرار وانت غضبان أو مجروح فتصبح عدو نفسك .. لكن الإنسان دعييف، آه والله الإنسان دعييف ” .