شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يطمئن جمهوره: أنا زى الفل الحمد لله.. كان اشتباه كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمئن النجم حميد الشاعرى جمهوره بعد الأزمة الصحية التى لحقت به مؤخرا والتى كانت اشتباه فى كورونا، وقال لـ"الخليج 365"،:"أنا الحمد لله دلوقتى زى الفل، ولا أعانى من شئ".

ووجه الشاعرى الشكر لكل جمهوره وأصدقائه الذين حاولوا الإطمئنان عليه، وقاموا بالدعاء له، كما قدم الشكر لأسرته التي تحملت المعاناه أثناء تلك الأزمة.

كان الفنان حميد الشاعرى قد كشف عن أول أغنية نجحت له كتوزيع، وكان لها صدى كبير فى الشارع المصرى وقتها، كانت "ونندم على العشرة الغالية ونرضى بالمكتوب" عام 1990 للفنان عمرو دياب، لافتا إلى أن الفنان عمرو دياب دارس تأليف موسيقى، وهو مبدع وعامل ألحان جميلة قوى، مشيرًا إلى أن التعاون بين عمرو دياب وحميد الشاعرى أنتج عددا من الأغانى الجميلة.

وأضاف الفنان حميد الشاعرى، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلى" على قناة cbc، أنه لا يهمه أن يعرف الناس أنه موزع وملحن للعديد من الأعمال الفنية، وبالأخص للهضبة عمرو دياب، وذلك لأن العمل هو الذى يعيش، والعديد من الأعمال الفنية القديمة يرددها الناس دون معرفة ملحنها.