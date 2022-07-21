شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان لـ هنا الزاهد:موهوبة ونجمة النجوم.. والأخيرة ترد: بحبك جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة القديرة سلوى عثمان، بالنجمة هنا الزاهد فى فيلم "بحبك"، بعد سؤالها عن رأيها فى هنا الزاهد عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، لترد قائلة:"ممثلة موهوبة حقيقى ونجمة النجوم وعجبنى فيلمها الأخير بحبك أدت الدور ببراعة حقيقى تستأهل كل خير".

لترد عليها هنا الزاهد، قائلة:"الأستاذة الكبيرة سلوى عثمان أشكرك كنت فخورة إنى مثلت قدامك فى مسلسل "أيوب"، ومن أحلى المشاهد اللى كنا فيها مع بعض بحبك جدا جدا".

وتشارك هنا الزاهد فى "بحبك"، بموسم عيد الأضحى من إخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى يشهد عرض بجانب "بحبك"، أفلام "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، و"عمهم" بطولة محمد أمام ومحمد سلام وهدى المفتى وأيتن عامر وباسم سمرة وسيد رجب وإخراج حسين المنباوى