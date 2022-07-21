شكرا لقرائتكم خبر عن منه فضالى تطالب متابعيها بالدعاء لوالدتها: أمى تعبانة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة منة فضالى على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لوالدتها داخل احد المستشفيات وطالبت جمهورها، وأصدقائها الدعاء لوالدتها، وكتبت فضالى على صورة والدتها:"أمى تعبانة أوى أدعو لها".

بوست منة

وصورت الفنانة منة فضالى الفترة الماضية عددا كبيرا من مشاهدها الأخيرة فى فيلم "مغامرات كوكو" الذى سيطير فريق عمله إلى لبنان بعد أيام، لتصوير بعض مشاهد الفيلم هناك، ويشارك في بطولة الفيلم كل من خالد الصاوى وشيرين رضا، قصة وإخراج إسماعيل فاروق.

فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة "أوس أوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، قصة وإخراج إسماعيل فاروق.

الفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزى (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذى يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

يذكر أن خالد الصاوى وبيومى فؤاد اجتمعا في شهر رمضان الماضى خلال مسلسل "الاختيار 3" حيث قدم الصاوى شخصية القيادى الاخوانى خيرت الشاطر، وبيومى جسد شخصية القيادى الاخوانى الآخر سعد الكتاتنى، وشارك في بطولة العمل كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد السقا، ياسر جلال وعدد كبير من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.