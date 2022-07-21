شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى من عزل كورونا: "ما تستسلموش وعاملوا الفيروس بالند" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان خالد الصاوى مقطع فيديو عبرحسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وظهر فيه من خلال الحجر الصحى فى منزله، وقال من خلال الفيديو: "خمسة جد، بعد كام يوم من المرض اللعين الكورونا، أولا الحالة النفسية ماتستسلموش هو ولا قوى ولا ذكى على الأقل فى الموجة الأخيرة دى".

وأضاف خالد الصاوى: "هو مش قوى زى فيروس سى، وأهم حاجة فى الكورونا الحالة النفسية ماتستسلموش واتعاملوا معاه بالند".

كان الفنان خالد الصاوى قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا وبطريقة ساخرة أعلن النجم خالد الصاوى عن تحديه للفيروس، حيث كتب على خاصية ستوري عبر حسابه بانستجرام: "مش هتقوملك بعدى قومة يا خسيس وهتبقى مسخرة الإنسان والحيوان والفيروس كمان.. هندم أهلك يا كورونا".

وبدأ النجمان صابرين وخالد الصاوى تصوير مشاهدهما الأول في مسلسل "أعمل ايه" المكون من 45 حلقة، وذلك بعد فترة من التحضيرات، حيث صور الثنائى يومين في العمل، فيما يواصل باقى الفنانين تصوير المشاهد قبل التوقف لقضاء إجازة عيد الأضحى، والعودة بعدها للتصوير بشكل مكثف.

مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته دنيا المصرى، محمد مهران، صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب وعدد آخر من الفنانين، ومقرر عرضه قريباًَ، ويجسد خالد الصاوي شخصية رب أسرة متزوج من صابرين، ويقدم العمل موضوعات اجتماعية تشغل الأسر مع طرح تساؤلات وترك مساحة للجمهور للتفكير فيها وغيرها.

ويعود خالد الصاوي للتعاون مع المؤلف محمد الحناوى والمخرج أحمد عبد الحميد بعد 11 عاماً من تقديمهم مسلسل "خاتم سليمان" الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2011 وحقق نجاحاً كبيراً وقتها، كما تعاون الصاوى مع السيناريست محمد الحناوى في مسلسل آخر وهو "تفاحة آدم" الذى تم عرضه عام 2014