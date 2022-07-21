شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يشوق جمهوره لحفله فى الأردن نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم حسين الجسمى غنائيًا، فى الأردن بمدينة عمان، يوم الجمعة 29 يوليو الجارى، ومن المقرر أن يقدم توليفة كبيرة من أغانيه الشهيرة، التى حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وشوق حسين الجسمى جمهوره للحفل عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا:"الأردن فى القلب"

وطرح حسين الجسمى الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان" ليه" علي قناته الخاصة بموقع اليوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر هاني محروس.

كما يحيى الجسمى حفلاً غنائيًا بأحد فنادق القاهرة يوم 30 يونيوالمقبل، وهذا بعد غياب ما يقرب من عام عن إحيائه حفلات بمصر، حيث كان آخر حفل له يوم 7 أكتوبر 2021،

سبق وطرح النجم حسين الجسمى أغنية "أمى جنة"، من ألحانه، وكلمات الشاعر كرار الدلفى، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد، وذلك للاحتفال بعيد الأم.