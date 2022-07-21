أحمد العوضي : ” وحش الكون والخديوى راجعين “

كتب امير فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 02:43 مساءً - كشف الفنان ” أحمد العوضي ” عن عودة تعاونه مع زوجته الفنانة ” ياسمين عبدالعزيز ” في عمل درامي جديد وللمرة الثانية بعد تجربتهما الأولى معا في مسلسل ” اللي مالوش كبير ” .
ولم يعلن أحمد العوضي عن إسم المسلسل الجديد الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2023 واكتفى بالكشف عن بعض التفاصيل المتعلقة به من حيث التأليف والإخراج والإنتاج .
فكتب العوضي في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك : ” رمضان 2023 .. وحش الكون والخديوى راجعين بمسلسل جديد إن شاء الله يليق بالجمهور الغالى ” .
وتابع : ” تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكرى، إنتاج سينرجى، تامر مرسي .. عالثبات إن شاء الله إخواتي الجدعان ” .
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