شيرين عبدالوهاب تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حسام حبيب

كتب امير فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 02:43 مساءً - أصدرت الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” بيانا أعلنت من خلاله عن اتخاذها للإجراءات القانونية الللازمة ضد الفنان ” حسام حبيب ” من خلال توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي بذلك .

وجاء في البيان : ” تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع التي تمثل عدة جرائم ومن أجل ذلك تم توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدعو حسام حبيب ” .

وتابع : ” ونهيب السادة الصحفيين والإعلاميين بعدم التواصل معي بشأن هذه القضايا وأنني سوف أركز من اليوم في عملي فقط، وسوف أترك الإجراءات القانونية إلى مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي وكلي ثقة فيه وفي قضاء مصر العادل في استعادة حقوقي ” .