محمد صبحي يشارك ذكرياته مع جمهوره:" أجمل الذكريات مع أعظم فنانين"

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القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان محمد صبحي صوراً له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" برفقة الراحلين نور الشريف وسعاد حسني وزيزي البدراوي وصباح في مشهد لاستعادة الذكريات مع زملائه الراحلين.



محمد صبحي

وعلق محمد صبحي على الصورة المنشورة بـ “أجمل الذكريات مع أعظم فنانين زيزي البدراوي وسعاد حسني وصباح ونور الشريف رحمهم الله وسيمون المتألقة دائماً والرائعة ميرفت أمين"



محمد صبحي مع ميرفت امين و نور الشريف



محمد صبحي



محمد صبحي مع زيزى البدراوى



ذكريات محمد صبحي

ومؤخرا نشر الفنان الكبير محمد صبحى، صورته من مرحلة الطفولة، حيث فاجأ الجمهور ومتابعيه بصورته بالألوان، والتي شاركها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلق عليها: "صورة الطفولة بالألوان".

ولاقت صورة الفنان محمد صبحى، من مرحلة الطفولة، تفاعل كبير من متابعى صفحته على "فيس بوك"، الذين أبدوا إعجابهم وتقديرهم للنجم الكبير، ويأتي هذا في إطار استعادة محمد صبحى، لذكرياته القديمة بشكل دائم، سواء الخاصة به وعائلته، أو زملائه من النجوم.

ويشار إلى أن الفنان الكبير محمد صبحى، استعاد – في وقت سابق - ذكرياته مع الفنانة الراحلة سعاد نصر، حيث نشر صورًا قديمة جمعتهما مع أفراد عائلة "ونيس"، وقال فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك"، تعليقًا على صورتين من مسلسل "يوميات ونيس": "مرت السنوات وستظل مايسة الغائبة عن دنيانا الحاضرة وبشدة فى قلوبنا".