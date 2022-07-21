شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مهرجان الأوبرا بالمسرح الرومانى بالإسكندرية بعد توقف 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة برنامج فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندية والذى يعود ليضئ الساحة الفنية بعد توقف استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وبإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه فى الفترة من 5 حتى 10 أغسطس المقبل .

وقالت عبد الدايم أن الفعاليات والأنشطة الصيفية تسعى لإستكمال خطط تحقيق العدالة الثقافية فى مختلف المحافظات، وأضافت أنها توجه دعوة لكافة شرائح المجتمع خاصة الشباب لإنتقاء المواد الإبداعية الجادة والتى تحمل رسائل إيجابية تعمل على الإرتقاء بالوجدان وتنمية وتطوير الوعى ، مشيرة أن مهرجانات الأوبرا الصيفية تعد رئة ومتنفساً للجمهور وتجمع ألوان فنية ثرية ومتنوعة .

من جانبه قال رئيس الأوبرا أن مهرجان المسرح الرومانى يشمل عروضا تضم أشكال ابداعية متعددة تقام على مدار 6 ايام متصلة ويحييها على التوالى الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، المطربة وعازفة الفلوت الفلسطينية ناي برغوثي وفرقتها ، محمد محسن وفرقته ، دينا الوديدي وفرقتها ، طارق العربي طرقان وأبناؤه وفريق مسار إجباري ، واضاف انه جارى حاليا وضع اللمسات النهائية لفعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والتى تشهد مفاجات فنية ومشاركات اولى لعدد من النجوم المصريين والعرب والفرق