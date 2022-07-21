شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تنشر صورة برفقة ابنتها: مش عيب نصلح أخطاءنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها مجموعة صور تجمعه بأولادها و صديقاتها عبر حسابها على إنستجرام.

و كتبت حلا شيحة، قائلة:" لحظات في حياتنا بتعدي مع ناس بنقابلهم مرة في العمر ولحظات مع أولادنا بنحس بيها بفرحة وحب وأمل و لحظات مع نفسنا بنتأمل فيها حياتنا كل ايامنا لحظات".

وأضافت:"علشان كدة مفيش حاجة تستاهل الزعل و التفكير الزيادة وأجمل حاجة أن الواحد لما يتعب او يحس انه تايه او متلخبط لازم يبقي متأكد ان مشاعره بتقوله حاجات محتاج يعرفها او يفهمها او يفهم نفسه اكتر و نتعلم و مش عيب نقول غلطنا و مش عيب نصلح اخطاءنا بس اهم حاجة منكملش و نعاند نفسنا و نعاقب نفسنا ونحكم علي نفسنا بالفشل الفشل اننا نسيب نفسنا جوا نفس المشاكل و نستسلم".

ومن وقت لآخر، تظهر حلا شيحة، فى حالة نشاط وتفاعل مع متابعيها عبر حساباتها الرسمية المختلفة على منصات التواصل الاجتماعى، حيث وجهت حلا شيحة، رسالة فخر واعتزاز بالمرأة بمناسبة يومها العالمى، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، ونشرت صورا تجمعها بابنتها وشقيقتها وعلقت عليها " انى حابة اشارك جمهورى الغالى بمعنى حسيته.. أد إيه دور المرأة فى اسرتها ومجتمعها مهم و مؤثر خصوصا مع اولادها قبل اى حاجة تانية".

وتابعت: "حابة أوجه رسالة لكل أم كونى فخورة إنك أُم وأنك قادرة أنك تحققى المستحيل مهما كانت ظروف الحياة، خليكى دايمًا متفائلة وقوية مهما حصل، الأمومة أغلى من أى حاجة ولادنا محتاجنا فى حياتهم بالحب والحنان والاحتواء فى زمن بقى أصعب من اللى قبله.. اعملى حاجة بتحبيها وحبى نفسك أولاً وربى أولادك على الأخلاق والقيم الجميلة مهما اتريقوا أو قالوا أو عملوا العكس".