شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تتحدث عن خططها للعمل مع زوجها نيك جوناس فى السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة بريانكا شوبرا عن مشاريعها التي تحضر لها خلال الآونة المقبلة برفقة زوجها نيك جوناس أثناء تصريحاتها لمجلة "فانيتي فير"، مؤكدة أن هناك أكثر من عمل تستعد لهما سواء في السينما أو التليفزيون قائلة : "هناك خطط لا تتوقف بالنسبة لنا أنا ونيك جوناس، لأنني احب العمل برفقته بصورة كبيرة".

وأضافت أن هناك أمر واحد لن تشاركه العمل فيه وهو الغناء مؤكدة أنها لن تغنى برفقته نهائياً.



نيك جوناس وبريانكا شوبرا

وكانت النجمة الهندية العالمية بريانكا شوبرا قد كشفت عن صور نادرة لها برفقة جدتها بمناسبة عيد ميلادها، وتذكرت الي أي مدي تفتقدها ، ونشرت شوبرا الصور من خلال حساب الانستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ " احتفالًا بعيد ميلاد ناني (جدتي). لقد ساعدت في تربيتي بينما كانت أمي وأبي يوازنان بين الدراسة والوظائف الطبية، لقد كانت جزءًا ثابتًا إلى حد كبير من نشأتي..أشعر بأنني محظوظة للغاية لأن لدي الكثير من الشخصيات القوية عن الأمهات في حياتي. أنا ممتنة جدًا لكم جميعًا. اشتاق لكي دائما ناني"

وتزوجت بريانكا شوبرا، ونيك جوناس، عام 2018، في الهند، ويصغرها زوجها بعشر سنوات، وسبق أن احتفل النجمين بريانكا شوبرا ونيك جوناس بعيد الميلاد المجيد، حيث قام الزوجان اللذين احتفلا بالكريسماس بمنزلهما في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، بتوثيق اللحظة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر نيك جوناس عبر Instagram صورة رائعة لعيد الميلاد تظهر عائلته المكونة من 5، وهم نيك وبريانكا وكلابهما الثلاثة.