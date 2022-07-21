شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الرحيل عن الملكي.. حقيقة إنضمام مارسيلو للدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي لاتسيو القوية، فى ضم الظهير الأيسر السابق للريال والمدافع الدولي البرازيلي مارسيلو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وتري إدارة الفريق الإيطالي أن اللاعب سيمثل إضافة هائلة للفريق، نظرا لإمتلاكه كم كبير من الخبرات فى الملاعب الأوربية.

وفى إطار متصل، فأن اللاعب لم يعلن عن موقفه من الإنتقال للدوري الإيطالي من عدمه خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى إنه ينتظر عرض رسمي من لاتسيو، ومن ثم مناقشة إمكانية إنضمامه من عدمها، وتخشي إدارة نادي لاتسيو من عقد اللاعب السنوي، والذي لا تستطيع تحمله خزائن الفريق.

كيف يفكر اللاعب فى خطوة الدوري الإيطالي

وأفادت مصادر قريبة من اللاعب أنه لم يحسم قراره بعد، موضحة أن اللاعب ينظر فى المقام الأول حاليا إلى المقابل المالي الذي سيحصل عليه، لا سيما أن اللاعب صنع تاريخه مع الكبير المدريدي ولا يحتاج للبطولات.

وأكد اللاعب إنه لا يريد أن يتعجل فى خطوته المقبلة، معربا أنه سينظر على أكبر إستفادة له، وأن العقد القادم ربما يكون العقد الأخير له، وسينظر إلى أسرته بنظرة الأولوية خلال الفترة المقبلة.

كيف يري لاتسيو عقد اللاعب

وتري إدارة النادي الإيطالي أن اللاعب ضمن أولويات الفريق، الذي يفكر بها بالموسم الجديد، فى الوقت الذي ستسعي إدارة لاتسيو فى التواصل مع اللاعب حول التعاقد معه لمدة موسمين مع تخفيض عقده السابق مع الريال.

وفى حالة الفشل فى تخفيض عقد اللاعب، سيجري الفريق الأيطالي محاولة أخري بضم اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بنصف المبلغ الذي كان يتقضاه اللاعب مع الريال.