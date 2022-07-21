إيمي سمير غانم توجّه تحية لجمهورها.. وتستعرض رسائلهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو جمعت فيه عدداً كبيراً من رسائل جمهورها والتي وجّهوها إليها طالبين منها العودة إلى الساحة الفنية بعد غياب طال أكثر من عامين عن الظهور في أي عمل تلفزيوني أو سينمائي.

وعلّقت إيمي على الفيديو بتوجيه رسالة شكر الى جمهورها على تعليقاتهم الإيجابية والداعمة لها باستمرار، قائلةً: “شكراً من قلبي على الحب ده، بحبكوا جدًا”.

وكان آخر ظهور لإيمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما نشرت مقطع فيديو بدا فيه بعض النجوم الذين عاصروا والدها الفنان الراحل سمير غانم وهم يتحدثون عنه، وكان من بينهم النجم محمد صبحي الذي قال: “فنان عظيم زي سمير غانم لو مسك جورنال وفضل يقرأه هموت على نفسي من الضحك”، بينما قال الفنان الراحل علاء ولي الدين: “الأستاذ سمير غانم بيضحكني من قلبي واتعلمنا منه كتير”، فيما قال لطفي لبيب: “سمير غانم هو المرتجل الأول في المسرح المصري لا ينافسه أحد، ولن يأتي مثيل له تاني”.

أما علي ربيع فقد قال: “كان حلم من أحلام حياتي إني أمثل معاه، والحمد لله اتحقق”، وأضاف محمد هنيدي: “سمير غانم … حدوتة، ومن زمان ضحكه مختلف، وخيال، وآفاقه منفتحة، ويمتلك خفة دم من عند ربنا”، فيما قال حمدي الميرغني: “بحبه جداً وحب مش طبيعي قبل ما أكون ممثل، ومين ما يعشقش سمورة”، وقال الراحل فاروق الفيشاوي: “سمير غانم قد لا يحتاج إلى نص كوميدي، والكوميديا تظهر منه وتنبع من داخله ومنه وإليه، ويستطيع وهو على المسرح وأمام الناس أن يؤلف نصاً مسرحياً كوميدياً كاملاً”.