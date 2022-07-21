شيرين تتخذ إجراءات قانونية ضد حسام حبيب.. “كلي ثقة في قضاء مصر العادل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب قبل قليل بياناً إعلامياً كشفت من خلاله اتخاذها الإجراءات القانونية ضد حسام حبيب، فيما نسبته إليه في تصريحاتها لبرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه إعلامية لميس الحديدي على قناة ONE.

وقالت شيرين في بيانها: “تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع التي تمثل عدة جرائم ومن أجل ذلك تم توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتجاه المدعو حسام حبيب ونهيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين بعدم التواصل معي بشأن هذه القضايا وأنني سوف أركز من اليوم في عملي فقط، وسوف أترك الإجراءات القانونية إلى مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي وكلي ثقة فيه وفي قضاء مصر العادل في استعادة حقوقي”.

وكانت شيرين قد هاجمت طليقها الفنان حسام حبيب من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدّمه على قناة ONE.

وكشفت شيرين خلال المكالمة أنها لن تنسى سؤال العديد من الأشخاص عنها في أزمتها ومنهم الإعلامية لميس الحديدي والفنانتان ياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي، متابعةً أنها تعلم جيداً بوجود مشاكل أهم من مشاكلها الشخصية لدى المواطنين وبدأت تشعر أن موضوعها “بوخ”.

وقدّمت شيرين اعتذارها إلى الجمهور على الهواء، قائلةً: “عاوزة أستغفر ربنا على الكذب اللي كذبته عشان أخلّي صورة إنسان تبقى كويسة وأنا كذبت ودي أكتر حاجة ربنا مبيحبهاش”.

وأضافت: “أنا ست قاعدة في أمان الله مع بناتي بقالنا 4 سنوات شايفين الويل سافرنا الساحل وقلنا نقعد أربع أو خمس أيام ونرجع مبسوطين وتتحسن نفسية البنات ونفسيتي ومكناش بنخرج ومكناش عايشين تقريباً والبنات مكنوش بيعرفوا يقعدوا معايا، لأني كنت عايشة مع زوج مش بيشتغل تقريباً وكنت محبوسة 24 ساعة في أوضة نومي مش بعمل حاجة، قاعدة بس وأنا غلطت في حق نفسي، وكنت فاكرة إني بحافظ على بيتي لكني اكتشفت أنه مكانش بيت، كانت عيشة فئران أو مصيدة، أنا كنت زي الفار اللي بيدخل المصيدة ياكل حتة جبنة”.

ولفتت شيرين الى أنها وقت مكوثها في الساحل الشمالي، اكتشفت أن سيارة المرسيدس التي تملكها والمسجّلة باسم حسام حبيب قد سُرقت، قائلةً: “كل الناس عارفة إني كنت بحاول أجمّل صورته لكن الناس مكنتش مقتنعة وهما مش هبل وعارفين كل حاجة وأنا كنت طول الوقت بكدب عشان أجمّل صورته وعندما سرقت السيارة في تمام الواحدة بعد منتصف الليل تلقيت اتصال بأن السيارة سرقت”.

واختتمت شيرين عبد الوهاب المداخلة بالقول: “شوفت أيام سودة مع حسام حبيب… وبعد الطلاق ومحاولة الرجوع فتحنا شركة كان هو رئيس مجلس إدارتها. غنّيت وأنا قرعة عشان بناتي ميتعقدوش… وحسّستهم إن ده نيولوك وقالوا إن حسام حبيب كتّف شيرين وحلق لها شعرها… وبالفعل هو اللي حلقلي شعري”.