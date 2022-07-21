أحمد العوضي في عام 2023.. “الخديوي ووحش الكون راجعين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد العوضي أنه يعيش في الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”، قال فيه إنه يحضّر لفيلم عالمي ومسلسل جديد يجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، موضحاً: “إن شاء الله فيلم “البلدوزر”، قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إنتاج سينرجي “تامر مرسي”، رمضان ٢٠٢٣، وحش الكون والخديوي راجعين بمسلسل جديد إن شاء الله يليق بالجمهور الغالي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي” تامر مرسي”، ع الثبات إن شاء الله إخواتي الجدعان”.

وكان العوضي قد فجّر مفاجأة من العيار الثقيل في فيلمه المقبل الذي يحمل اسم “البلدوزر”، حيث أكد من خلال حسابه الخاص في “فيسبوك” صحة الأخبار التي تم تداولها عن تعاونه مع نجم عالمي في الفيلم الجديد.

وكانت أخبار قد انتشرت عن تعاون الفنان أحمد العوضي مع الفنان العالمي روبرت دي نيرو، في فيلمه الجديد، وهو ما أكده العوضي من خلال تعليقه على منشور أحد المواقع الإخبارية في “فيسبوك” حول تعاونه مع دي نيرو، حيث كتب: “إن شاء الله هيبقى فيلم ضخم، يليق بمخرج كبير، بحجم طارق العريان، وبشركة كبيرة مثل سينرجي”.

وسبق أن صرح المخرج طارق العريان بأنه ما زال في مرحلة التفاوض مع روبرت دي نيرو، ولكن التعاقد معه لم يتمّ رسمياً حتى الآن، مؤكداً في تصريحات صحافية أن الشركة المنتجة مستمرة في التعاقد مع باقي أبطال العمل.

يُذكر أن فيلم “البلدوزر” هو أول فيلم عربي يسلّط الضوء على رياضة القتال المختلط، أو ما يُسمّى بـ Mixed martial arts، وسيضم عدداً كبيراً من النجوم، ومن المقرر الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.