مسلسل Bridgerton بموسم ثالث.. نتفليكس تكشف التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت “نتفليكس” رسمياً عن بدء تصوير الموسم الثالث من مسلسل Bridgerton في لندن. وأوضحت الشركة أن الموسم المرتقب سيضم عدداً من النجوم الجدد وقصة مختلفة عما تناولته المواسم السابقة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثلين يروجون للموسم الثالث، الذي سيرد قصة حب بينيلوبي فيذرنجتون التي تجسدها نيكولا كوجلان، وكولين بريدجيرتون ويجسده لوك نيوتن. ومن المتوقع أن يؤدي دانيال فرانسيس دور ماركوس أندرسون الذي سيتميز بحضور كاريزمي طاغٍ يجذب الانتباه في أي مكان يدخله.

وأشارت المواقع الفنية إلى أن بينيلوبي فيذرنجتون ستتخلى في الموسم الثالث عن حبها لكولين بريدجيرتون بعد سماعه ينتقص منها أمام أصدقائه في الموسم الماضي.

وستسعى لإيجاد زوج يحترم استقلالها حتى تتمكن من مواصلة حياتها المزدوجة بصفتها ليدي ويسليدون. وستواجه الكثير من العقبات في رحلة بحثها التي قد تبوء بالفشل نظراً لافتقارها إلى الثقة.

ويشار إلى أن الممثل الإنكليزي ريجيه جان بيج نفى بشكل قاطع نيته المشاركة في الموسم الجديد من مسلسل “بريدجيرتون” الذي أدى فيه دور دوق هاستينغز سايمون باسيت. وأوضح أن كل ما يدور حول عودته إلى دراما نتفليكس الشهيرة مجرد إشاعات.