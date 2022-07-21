درة بتصريحات نارية.. لمن قالت “لا يجب أن يطلق عليه لفظ رجل”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة التونسية درة ضيفة على برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ONE، حيث أكدت أنها فخورة بردود فعل الجماهير على فيلمها الجديد “جدران” الذي يعرض حاليًا على منصة watch it الرقمية بشكل حصري.

وقالت درة إن الفيلم نوعية مختلفة من الأفلام السينمائية، وإنها سعيدة جداً بردود الفعل، وشخصية ليلى التي جسدتها ضمن أحداثه، مشيرة إلى أنها مليئة بالتفاصيل واحتاجت منها تركيز وتحضيرات طويلة.

وأضافت “أنها ضد ممارسة العنف على المرأة بكل أشكاله، مشددة على أن من يقدم على ذلك لا يستحق أن يطلق عليه كلمة راجل، الحياة كلها متاعب والكل فيها تحت ضغط، أتمنى أن تنتهي ظاهرة الظلم والاعتداء على المرأة”.

وتابعت: “أكتر شيء أخشاه هو المرض والوحدة وألا أستطيع المساعدة والاعتماد على نفسي، في صلاتي، فدائماً أطلب من ربنا الصحة وأن أعيش بكرامة وفي سعادة وألا أكون ثقيلة على غيري”.

وأكملت: “والدي كان رافض دراستي للتمثيل، ودرست علوم سياسية، وكان حلم حياتي أن ألتقي يوسف شاهين واتحقق في “هي فوضى” بالفعل وكانت انطلاقتي الحقيقية”.

وأوضحت: “لا أمارس الرياضة بشكل دوري، وبعد الزواج كسلت بعض الشىء، بحاول ألحق نفسي في الوقت الحالي، وبالتاكيد أولوياتي تغيرت بعد زواجي، وأتواجد في المطبخ كأي سيدة ولكن ليس طول الوقت، ومساحة حريتي ضاقت بسبب احترامي له.

وعن اهتمامها بجمالها أمام الكاميرا أكدت: “ميهمنيش المكياج، بحب الواقعية جداً في المكياج والملابس، أنا في حياتي بحب الموضة، واهتم بالمظهر والتمثيل بنفس القدر، مش بيفرق معايا غذا كانت الملابس باهظة الثمن أو رخيصة، الفكرة في الذوق والاختيارات.

وعن رأيها في السوشيال ميديا أكدت: “أكتر شيء يزعجني من السوشيال ميديا إنها سلاح ذو حدين، قد تكون مفيدة وجيدة وتمنحنا طاقة إيجابية، ونتقابل بأصحابنا، ومحبينا واعتبرهم من أهم الناس في حياتي، لا أهتم بالآراء السلبية ضدي ويهمني الرد على أصحاب الرؤية الإيجابية تجاه أعمالي مش هضايق.

وتابعت: “مش عاوزة أدي كل وقتي للشغل، عاوزة حياتي تاخد حقها، بخاف أعمل حاجة ولا أكون مبسوطة منها، وإذا كانت الأعمال المعروضة أمامي كلها جيدة سوف أمنحها كل وقتي، لكن العمل الذي لا يضيف لي لن أشارك فيه”. وواصلت: “نفسي في حاجة تجعلني أكثر سعادة، الجانب المادي ليس رقم واحد في حياتي، ويهمني أحقق نجاح كبير في شغلي”.