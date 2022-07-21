شكرا لقرائتكم خبر عن أنا دي أرماس عن إسناد دور البطولة فى أفلام جيمس بوند للنجمات: غير مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت الممثلة الكوبية انا دي ارماس متابعيها وجمهورها بتصريحها مؤخراً حول رأيها في إمكانية إسناد بطولة أفلام جيمس بوند في الآونة المقبلة للنجمات، مؤكدة بأنها ترفض الأمر ولا تجد فيه أي حماس لها خلال تصريحاتها لموقع ذا صن قائلة : "اظن أن رواية جيمس بوند تتطرق لعالم الخيال بخصوص أبطال رجال، ولن يضيف الأمر للنساء أي شيء حالة إسناد البطولة لنجمة".

واستكملت : "أرى ان يتم بدلاً من ذلك الالتفات لتطوير حجم الأدوار النسائية بصورة أكبر في أفلام جيمس بوند، بدلاً من الصورة المعتادة لهن، بالإضافة لمشاريع نسائية اضخم بالنسبة للنجمات".



انا دى ارماس

وكانت آنا دى أرماس كشفت عن معاناتها مع مشاهد الأكشن والتدريبات الشاقة من أجل دورها في فيلم The Gray Man حي لا تزال تركض مثل الدجاجة علي حد تعبيرها.

وذكر موقع ديلي ميل أن آنا تلعب دورعميل وكالة المخابرات المركزية داني ميراندا، وكان عليها أن تخضع لتدريب مكثف لأداء الأعمال المثيرة المليئة بالإثارة.



انا دى ارماس

‏The gray man هو عميل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كورت جينترى (يقوم بدوره رايان جوسلينج)، والمعروف أيضاً باسم Sierra Six، تم انتزاعه من سجن فيدرالى وتجنيده من قبل المسئول عنه، دونالد فيتزروي (بيلي بوب ثورنتون)، وكان جينتري قاتل مرتزقة يتمتع بمهارات عالية ومعتمد من وكالة المخابرات المركزية، ولكن الآن انقلبت الطاولة وأصبح هو الهدف، ويطارده لويد هانسن (كريس إيفانز) في جميع أنحاء العالم، وهو زميل سابق في وكالة المخابرات المركزية، والذي لن يتوقف عند أي شيء لقتله، بمساعدة العميلة داني ميراندا (آنا دي أرماس) التي تحمي ظهره.