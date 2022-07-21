أحمد عز عن علاقته الجديدة بـ ياسمين صبري: ربنا يجمعنا على خير.. تعرّف على التفاصيل!

كتب امير فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 09:54 صباحاً - تحدث الفنان أحمد عز عن استعداده لفيلمه الجديد “صقر المحروسة”، موضحًا أنه يحب الأعمال التاريخية، لذلك يتمنى تقديم هذا العمل الذي تدور أحداثه في فترة حكم المماليك.

أحمد عز قال، خلال لقائه ببرنامج Et بالعربي: “فيلم صقر المحروسة محتاج تحضير كتير جدًا، لأنه في فترة المماليك.. ياسمين صبري مرشحة للفيلم ده معايا، إن شاء الله ربنا يجمعنا على خير”.

وعن موقفه في حالة اعتذار ياسمين صبري عن العلاقة الفنيّة الجديدة التي تجمعهما خلال العمل المرتقب، قال أحمد عز: “مقلقتش من الأخبار اللي نشرت عن إمكانية اعــتذارها، لأن الشغل نصيب في الآخر.

فيما سألته مراسلة «ET بالعربي» عن عمل مع ياسمين للمرة الأولى، ليرد عليها بأنها زميلة ويشرف التعاون معها في أي عمل فني يجمعهما، وليس متخوفاً من أن هذا هو التعاون الأول ضمن عمل تاريخي، ليستكمل تصريحه بمطالبة ياسمين أن تتعاقد على أعمال أخرى ولا تنتظر التجهيزات التي من الممكن أن تطول لفترة زمنية أكثر، حيث قال إنها لابد ألا تنتظر لعمل فني واحد أو مشاركة زميل معين لها، بل لابد أن تخوض أعماله الفنية دون انتظار.

ياسمين صبري تعتذر عن “مسلسل الشادر”

ومؤخرًا تصدرت الفنانة ياسمين صبري محركات البحث على موقع جوجل، بعد تصريحاتها حول اعتذارها عن “مسلسل الشادر” المكون من 15 حلقة، والذي كان من المقرر البدء في تصويره خلال أيام، ما دعا مخرج العمل سامح عبدالعزيز للخروج والرد على تصريحاتها بل وتكذيبها وتأكيده على أنه من قرر استبدالها.

حيث نفى المخرج سامح عبد العزيز ما قالته الفنانة ياسمين صبري عن سبب اعتذارها عن عدم المشاركة في مسلسل “الشادر”، ورد على تصريحات ياسمين صبري التي قالت فيها إنها اعتذرت عن عدم المشاركة في المسلسل نظرًا لضعف السيناريو، مؤكدا أن كلامها غير صحيح.

وقرر عبدالعزيز الخروج عن صمته والرد على تصريحات ياسمين صبري المثـيرة للجدل والتي أدلت فيها أنها هي من اعتذرت عن المشاركة في المسلسل نظرًا لضـعف مستوى السيناريو، لينفي المخرج ذلك تمامًا ويؤكد أن كلامها غير صحيح.

وأوضح سامح أنه تم الاستغناء عن ياسمين صبري نظرًا لعدم ملاءمتها للشخصية التي تقوم ببطولتها وأنها غير مناسبة لأدائها ولذلك هو من قرر عدم التعاون معها، وينشغل حاليا في البحث عن بديلة لها.

كما أعرب سامح عبد العزيز عن استيائه من تصريحات ياسمين صبري المسيئة للعمل، مؤكدا أن العمل مستمر على المسلسل وسيتم الإعلان رسميا عن أسماء الفريق المشارك فيه خلال أيام مع التجهيز لبدء التصوير.

أحمد عز في “كيرة والجن”

أما أحمد عز فيعرض له في دور السينما “فيلم كيرة والجن” الذي يشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي وغيرهم.

على الجانب الآخر، صرح النجم أحمد عز خلال مقابلة له في العرض الخاص لفيلمه الأخير كيرة والجن بأن هذا العمل من أهم الأعمال التي جرى تصويرها تاريخيًا للسينما المصرية، مؤكداً أن تعاونه مع زميله النجم كريم عبد العزيز تأخر كثيراً، وشرف له أن يشارك وسط كوكبة من النجوم ضمت هند صبري وسيد رجب ولارا إسكندر وأحمد مالك وغيرهم.

ويعتبر فيلم «كيرة والجن» من أضخم الأفلام التي تكلفت إنتاجياً في تاريخ السينما المصرية حيث تكلف نحو 104 ملايين جنيه، وهو من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري، نخبة من أبرز نجوم التمثيل مثل سيد رجب، إياد نصار، أحمد مالك، رزان جمّال، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول وتامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

ويرصد الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في إبان فترة الاحتلال الإنجليزي وثورة 1919 ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال.

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