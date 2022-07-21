شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إقناع الموسيقار حلمى بكر الراقصة لوسى بالغناء بعد نجاح ليالى الحلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من رواد مواقع الواصل الاجتماعى، خبرا صحفيًا قديمًا، نشر فى مجلة حريتى بتاريخ 25 فبراير 1990، مفاده أن الفنان الكبير حلمى بكر أقنع الفنانة والراقصة لوسى بالغناء، وستصدر ألبومًا غنائيًا يكتب أغنياته سمير الطائر وإبراهيم رضوان وألحان حلمى بكر ومحمد نوح .





بالتواصل مع الفنانة لوسى، قالت فى تصريح لـ"الخليج 365" إن الفنان حلمى بكر لحن لها أغنيات فوازير "إيما وسيما" التي صدرت عام 1997، مضيفة أن الفوزاير تتطلب أداء بعض الأغنيات بصوتى، لكننى لم أكن أرى نفسى مطربة، ولم أكن أفكر فى طرح ألبومات غنائية.

عُرضت فوازير "إيما وسيما" فى شهر رمضان من عام 1997 وتدور فكرتها حول رحلة بين الأفلام العربية القديمة حيث الدخول إلى مشاهد الفيلم وتذكّر النجوم القدامى من خلال شخصية إيما التى تقتحم قصر الفنانة المخضرمة دنيا وتتذكر معها الأفلام القديمة والمطلوب من المشاهد معرفة عنوان الفيلم.

"إيما وسيما" تأليف وأشعار: سمير الطائر، لحن المقدمة والنهاية: حلمى بكر، إعداد موسيقى ومكساج: معالي الحفناوي، تصميم الاستعراضات: عاطف عوض، وإخراج: عادل عوض، بطولة: لوسى - أمينة رزق.