بعد رحيل سمير صبري.. وفاة الفنان القدير خالد زكي تجتاح الوسط!! ونهال عنبر تؤكد هذا الأمر الحاسم

كتب امير فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 03:54 صباحاً - أكدت الفنانة المصرية نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية أن الفنان خالد زكي يتمتع بصحة جيدة، نافية صحة ما تردد عن وفاته خلال الساعات الماضية في بعض المواقع الإخبارية.

وقالت نهال، في تصريح خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية ليس لها أساس من الصحة حول وفاة الفنان القدير خالد زكي، مطالبة المواقع الإخبارية بتحري الدقة في نشر هذه الأخبار.

وكانت شائعات قد ترددت عبر بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية عن وفاة الفنان خالد زكي.

وكان الفنان خالد زكي قد نفى الأسبوع الماضي صحة ما تم تداوله أيضا حول تعرضه لوعكة صحية، مؤكدا أن كل ما أثير حول هذا الأمر مجرد شائعات لا يعلم مصدرها، وأنه يقضي إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرته.

خالد زكي: ليست المرة الأولى وأتمنى تحرى الدقة في نقل أخبار المرض والوفاة

قال الفنان خالد زكى، من سنتين أيضا انتشرت شائعات عن عن تعبى ووفاتى وخرجت وقتها مع عمرو الليثى ومن أسبوعين عادت مرة أخرى والأمس واليوم كانت الشائعات كبيرة جدا البقاء الله وعزاءات كثيرة جدا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج التاسعة مع الإعلامية شافكى المنيرى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: الشائعات تزعج الأقارب والعائلة، وفقط أطلب تحرى الدقة في تناول خبر للمرض أو الوفاة، وتحرى الدقة يكون من خلال اتصال مباشر أو اتصال بالنقابة أو من خلال الصحف والبرامج التليفزيونية، لان كلها تقدم أخبارا موثقة.

وتابع: ولست أنا الوحيد، ولكن أحمد بدير، والزعيم عادل إمام، وصلاح السعدنى، وصلاح عبد الله، والناس كويسة، وما فيهاش حاجة، مشيرا إلى أنه ليس له دراية بالسوشيال ميديا، وليس له حساب على إنستجرام أو فيس بوك أو تويتر، وأنا ليس لدى كلاب أصلا، ولا أحب الكلاب أساسا مع احترامى لحقوق الحيوان، وتوجه بالشكر للجمهور والأصدقاء ممن سألوا على حالته الصحية معربا عن امتنانه وحبه للجمهوره.

من هو خالد زكي؟

الفنان خالد زكي من مواليد القاهرة في 22 فبراير 1950، حصل على البكالوريوس في الفنون المسرحية، شارك في العديد من الأعمال الدرامية سواء المسلسلات أو الأفلام، ومن المسلسلات التي شارك بها: “الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد والدموع”، ومن الأفلام التي شارك فيها: “طباخ الريس، فتح عينيك، والسفارة في العمارة” وغيرها.

وشارك الفنان خالد زكي، في موسم مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل “الاختيار 3: القرار”، مع النجوم: ياسر جلال، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، صبري فواز، عبد العزيز مخيون، وهيدي كرم وغيرهم.

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