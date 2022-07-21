شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Downton Abbey: A New Era يحقق فى شهرين عرض 91 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الجزء الثانى من فيلم Downton Abbey الذى طرح تحت اسم Downton Abbey: A New Era، منذ طرح العمل يوم 20 مايو الماضى، إيرادات وصلت إلى 91 مليونًا و 308 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت إيرادات فيلم Downton Abbey: A New Era بين 43 مليونًا و 896 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 47 مليونًا و 411 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

الفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التليفزيونى الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey ويدور في عشرينيات القرن الماضى، يروى قصة عائلة كراولى، المالك الثرى لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان فى ذلك الفندق.

فيلم "Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد هائل من النجوم من أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم.