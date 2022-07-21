شكرا لقرائتكم خبر عن عرض موسم جديد لمسرحية " الحفيد " بداية من يوم 28 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ صناع مسرحية الحفيد فى عرض الموسم الثالث يوم الخميس الموافق 28 يوليو الحالى على المسرح القومى بالعتبة، حسبما أكد الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى وأشار أن هذا القرار جاء بعد النجاح الكبير الذى حققته المسرحية في موسمها الأول .

مسرحية الحفيد، بطولة لوسي، وعابد عناني، وتامر فرج، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور ، وهي رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار.

والمسرحية تناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول الاسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير التي تتركه فى الاولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

أما عن فيلم الحفيد فهو أحد أبرز أفلام السينما المصرية ويعد أحد أهم كلاسيكيات السينما،أنتج عام 1974 من إخراج عاطف سالم، وتأليف عبدالحميد جودة السحار، وسيناريو أحمد عبدالوهاب، بطولة نور الشريف وميرفت أمين، ومنى جبر وعبدالمنعم مدبولى وكريمة مختار، ومحمود عبدالعزيز ونسرين ووحيد سيف، ودينا عبدالله.

وتدور حكاية الفيلم حول زينب أم لديها 7 أبناء، يتقدم شفيق لزواج ابنتها نبيلة، وهو إنسان مكافح يميزه أنه يريد إنهاء مستقبله ومستقبل نبيلة بنجاح، ويتفق معها على أن لا تنجب أى طفل إلا بعد إنهاء دراستهم بشكل تام، إلا إن والدة نبيلة تعارض هذا الفكرة بعد أن تحى لها نبيلة هذا الشيء، وترغمها ألا تتناول حبة من حبوب منع الحمل حتى ترزق بمولدها الأول، وبالفعل تمتنع نبيلة عن ذلك، وبعد أن يكتشف شفيق أن زوجته لم تحافظ على اتفاقهما يترك لها البيت.