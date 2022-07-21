شكرا لقرائتكم خبر عن رنا حسن أبو السعود: مسامحة شيرين وعارفة إنها ماتقصدش الإساءة لوالدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رنا حسن أبو السعود، ابنة الموسيقار الراحل، تعقيبا عن اعتذار الفنانة شيرين عبد الوهاب عن إساءتها لوالدها بدون قصد، أنها سامحتها، موضحة لـ"الخليج 365": "بتكلم عن نفسى كـ رنا حسن أبو السعود، وكان مستحيل أرفع عليها قضية واعتذارها مقبول وحتى إن لم تعتذر فأنا عارفة إن فى نيتها مكانتش تقصد، وربنا يسعدها ويهديها ويصلح لها أحوالها".

وكانت رشا حسن أبو السعود قد أكدت أيضا تقبل اعتذار شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" مع الإعلامية شافكى المنيرى على القناة الأولى المصرية، مشيرة إلى أن الاعتذار من شيم الكبار وأنهم تربوا على ذلك، ونراعى حالتها النفسية والمشكلات التى ألمت بها.

واعتذرت شيرين لأسرة الموسيقار حسن أبو السعود خلال بيان أصدرته شيرين عبر محاميها جاء فيه: "تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تكن كل الاحترام والتقدير للموسيقار الراحل حسن أبو السعود، وأنه خطأ غير مقصود تماما، وأنها تكن كل الاحترام والتقدير لأسرته الكريمة، وأن كل ما ذكر بالأمس مع الإعلامية لميس الحديدى بشأن حسام حبيب هى حقائق ووقائع سوف تثبت الأيام صدق ما قيل".

وأضاف البيان: "وبناء عليه فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة التى تمثل عدة جرائم، ومن أجل ذلك تم توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدعو حسام حبيب، ونهيب السادة الصحفيين والإعلاميين بعدم التواصل معى بشأن هذه القضايا والتى سوف أركز من اليوم فى عملى فقط وسوف أترك الإجراءات القانونية إلى مكتب المستشار ياسر قنطوش، وكلى ثقة فيه وفى قضاء مصر العادل فى استعادة حقوقى".