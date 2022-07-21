شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى روبن ويليامز .. تعرف على سبب انتحار صانع البهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد ابرز نجوم الكوميديا في عصره الممثل روبن ويليامز الذى يعتبر صانع البهجة ورغم وفاة النجم الراحل روبن ويليامز إلا أن عشاقه وجمهوره ممن تعلقوا بأفلامه لا يزالوا يشعرون بالصدمة والدهشة عاجزين عن السبب وراء انتحار نجم طالما أمتع محبيه وأضحكهم لسنوات خلال أفلامه وصنف على أنه من أفضل نجوم الكوميديا في تاريخ السينما العالمية.



روبن ويليامز

تايلور نورود مخرج الفيلم الوثائقي Robin’s wish وخلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أكد أنه من المهم أن يعرف ملايين الأشخاص الذين أحبوه الحقيقة حول انتحاره حينما كشف عن أن الممثل الشهير كان يعاني من مرض عصبي اسمه "خَرَف أجسام ليوي"، وهو التشخيص الذي لم يصل إلى أرملته إلا بعد وفاته.

كما أن زوجة ويليامز أملت أن يساهم هذا الفيلم الوثائقى في رفع مستوى الوعى، بشأن ما مر به وليامز، في أيامه وسنواته الأخيرة، بخصوص هذا المرض الذى لم يكن يعلم ويليامز بمعاناته منه.