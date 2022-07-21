شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تعتذر عن إساءتها للموسيقار حسن أبو السعود والأسرة تتقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقبلت أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود اعتذار الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تصريحاتها بخصوص الموسيقار الراحل خلال مداخلتها الهاتفية أمس مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة"، حيث نشرت صفحة حسن أبو السعود على فيس بوك بيان الاعتذار مع تعليق: "الجزء اللي يخصنا اعتذار رسمي من مكتب محامي الفنانة شيرين.

وجاء نص البيان الذى أصدرته شيرين عبر محاميها: "تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تكن كل الاحترام والتقدير للموسيقار الراحل حسن أبو السعود، وأنه خطأ غير مقصود تماما، وأنها تكن كل الاحترام والتقدير لأسرته الكريمة، وأن كل ما ذكر بالأمس مع الإعلامية لميس الحديدي بشأن حسام حبيب هي حقائق ووقائع سوف تثبت الأيام صدق ما قيل".

وأضاف البيان: "وبناء عليه فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة التي تمثل عدة جرائم، ومن أجل ذلك تم توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدعو حسام حبيب، ونهيب السادة الصحفيين والإعلاميين بعدم التواصل معى بشأن هذه القضايا والتي سوف أركز من اليوم في عملى فقط وسوف أترك الإجراءات القانونية إلى مكتب المستشار ياسر قنطوش، وكلى ثقة فيه وفى قضاء مصر العادل في استعادة حقوقى".