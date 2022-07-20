شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار ميلان اليوم.. صفقة جديدة وعودة من الإصابة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت أخبار ميلان اليوم الكثير من الأمور الساخنة التي مر بها رجال المدرب الإيطالي بيولى خاصة أن الفريق يسعى لتقديم عروض جيدة في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الكروى الجديد 2022-2023، ومحاولة تحقيق نتائج إيجابية والحفاظ على اللقب.

وفي السطور التالية وضمن السلسلة الدورية والمستمرة التي يُقدمها لكم موقع “ السعودية سبورت 365 ” نُسلط معكم الضوء على أخبار ميلان اليوم بالإضافة إلى ابرز ما يتم التحضير إليه قبل إنطلاقة الكالتشيو.

أخبار ميلان اليوم

وجاء أبرز أخبار ميلان اليوم على النحو التالي:-

اقتراب بيج ميلان من التعاقد مع مدافع فرانكفورت

كشفت تقارير صحفية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر يوليو الجارى عن أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب إيفان نديكا مدافع فريق آينتراخت فرانكفورت، خاصة أن اللاعب سوف ينتهى عقده في عام 2023، من أجل تأمين خطوط دفاع بيج ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى ميلان في الوقت الحالى، في تأمين خط دفاعه وكان يأمل في التعاقد مع جافيت تانجانجا لاعب فريق توتنهام، من أجل تعويض رحيل أليسيو رومانيولي.

سيمون كايير يقترب من العودة إلى التدريبات

وكشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب عودة المدافع الدنماركي سيمون كايير منذ غاب من 1 ديسمبر من العام المنصرم 2021 بعدما تعرض لإصابة بسبب تمزق الرباط الصليبي في مواجهة جنوي وميلان.

وأشارت التقارير إلى أن كايير أصبح جاهز في الوقت الحالى من العودة إلى التدريبات الجماعية إلى أرض الملعب، وبغض النظر عن أي تغييرات في الوقت الحالى فإن اللاعب قد يشارك في المواجهة الودية ضد وولفسبيرجر يوم 27 يوليو الجارى في النمسا.