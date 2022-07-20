شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة المنتج هانى محروس تنجو من حادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت ابنة المنتج هانى محروس لحادث سير، اليوم الأربعاء، ونشر الأخير صورا للسيارة بعد الحادث، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك". وكتب هاني محروس: "الحمد لله إنك بخير يا بنتي ونور عيني، ربنا ما يورينا فيك ولا في أخوكي حاجة وحشة أبدًا".



حادث ابنة هانى محروس

يذكر أن آخر أعمال المنتج هاني محروس أغنية "حب مين"، للفنان مصطفى حجاج، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى وسام عيد المنعم وهندسة صوتية هاني محروس.