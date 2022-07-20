شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تحضر أغنية جديدة تستعد لطرحها قريبًا.. انتظروا مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة سميرة سعيد لـ "الخليج 365 " في تصريح خاص أنها تقوم بتحضير أغنية جديدة ستكون مفاجأة للجمهور وارجأت الكشف عنها أو عن صناعها إلى أن تنتهى من تسجيلها، كما أكدت الديفا أن الأغنية ستكون مناسبة لموسم الصيف

وعلى جانب آخر، طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها المغربية الجديدة "يلا روح"، وهى الأغنية التي تعود بها لجمهورها بالمغرب بعد غياب لفترة طويلة عن آخرأغنية مغربية طرحتها.

الأغنية من كلمات محمد المرضي، حكيم بو عامر وألحان مهدي بوعامر، عادل الخياط، حكيم بو عامر وتوزيع مهدي بوعامر، عادل الخياط ورؤية فنية نضال هاني وميكس وماستر ستيف.