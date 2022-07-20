شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يطرح أحدث أغنياته "إلا أنا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان عمرو مصطفى أغنيته الجديدة "إلا أنا"، منذ قليل عبر حساباته الشخصى بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، إحدى أغنيات ألبومه الجديد "غيرك مين".

وزار النجم والملحن عمرو مصطفى السعودية لأداء مناسك العمرة، منذ عدة أسابيع، قاصدًا زيارة الروضة الشريفة بالمدينة المنورة، ولم تخلُ زيارة عمرو من جولة سياحية تعرف فيها على الآثار التاريخية فى جدة القديمة "البلد" وعبر عن انبهاره بهذا التاريخ، وقال: "بالرغم من زيارتى المتكررة إلا أن هذه هى المرة الأولى التى أشاهد فيها السعودية من منظور سياحى تاريخي، ومنبهر جدًا بالتاريخ والأصالة والفن والحضارة، والتغير الملحوظ الذى تشهده السعودية اليوم".

كما عبر عمرو مصطفى عن سعادته بمقابلة الكثيرين من المصريين المقيمين فى السعودية، والترحيب الذى وجده من الجهتين جعله يشيد بالشباب السعودى وكرم الضيافة، وعبر عن حبه من خلال أغنية "شامخ بمجدك" بصوت الفنان راشد الماجد.

وعن شهرته هذا العام بجملة "فى رمضان"، عبر عمرو عن سعادته بهذا الانتشار الذى يعكس سلوكًا إيجابيًا، بالتوقف عن أى فعل مغلوط فى رمضان، واعتبر أن هذا الانتشار هو طريقة جديدة للتعرف على مزيد من الجمهور.

يذكر أن خلف هذه الزيارة "روح السعودية" التى تشرف وتقوم عليها الهيئة السعودية للسياحة التى تعمل بشكل مستمر وكبير على أن تكون السعودية هى المقصد الأول للسياح على مستوى العالم بشكل عام والعالم العربى على وجهه الخصوص.