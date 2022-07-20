شكرا لقرائتكم خبر عن تامر على يطرح أغنية جديدة بعنوان "سيبنى أعيش يومينى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب والملحن تامر على أغنية جديدة بعنوان "سيبنى أعيش يومينى"، من كلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع موسيقى وميكساج أسامة الهندى، حيث من المقرر طرح الألبوم بشكل متتالٍ خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث طرح أغنية "بقول أيام"، والتى تحمل اسم الألبوم منذ أيام، من كلمات محمد عاطف، وتوزيع موسيقى وميكساج وسام عبد المنعم، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج جاد شويري.

تامر على طرح من قبل عدة أغنيات مثل "تانى علبة سجاير"، كلمات محمد عطية وتوزيع وسام عبد المنعم، وأغنية "عينى ع الجمال"، من كلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع ومكساچ يحيى يوسف، كما طرح أغنية "ما قصرتش زمان"، التى تعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، وتوزيع يحيى يوسف.

تامر على تعاون فى ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطية، وحسن مهران، أما التوزيع الموسيقى سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندى، ووسام عبد المنعم.