شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "درامز" بالمركز القومى للسينما بحضور مخرجته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت فعاليات نادى "سينما المرأة" الذى يقيمه المركز القومى للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" بالهناجر بدار الأوبرا المصرية. وخلال النادى تم عرض كل من فيلم درامز إخراج ناهد نصر وفيلم إيزابيل وفيلم العودة إخراج سارة شازلى وفيلم ربيع ممطر إخراج أحمد خليل.

جاء ذلك بحضور كل من المخرجة ناهد نصر والمخرج أحمد خليل وعدد من السينمائيين والنقاد والإعلاميين، وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على مدير نادى سينما المرأة، حيث تم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.



ندوة الفيلم



ندوة الفيلم (3)



ندوة الفيلم

يذكر أن نادى سينما المرأة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب.

وكانت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومى للسينما قد أوضحت صحة ما تم تداوله عن منع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية عرض الفيلم التسجيلى القصير درامز للمخرجة "ناهد نصر" ضمن فعاليات نادى سينما المرأة.

وأكدت أنه لا صحة لهذا الكلام وأن المركز القومى للسينما قد عرض على جهاز الرقابة ما يقارب من خمسة عشر فيلما للحصول على الموافقة بالعرض خلال الموسم القادم للنادى وليس فقط لهذا الشهر، ومن جانبها أجازت الرقابة الموافقة على الأفلام تباعًا، حيث إنه من المقرر عرض باقى الأفلام خلال الموسم القادم لنادى سينما المرأة، والذى يقيمة المركز القومى للسينما شهريا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.