شكرا لقرائتكم خبر عن ميار الببلاوى تعلن تعرضها لأزمة قلبية: مش قادرة أرفع راسى وحاسة إنى بموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوى عن تعرضها لأزمة قلبية، حيث كتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يا رب استر، جاية أقوم من السرير حسيت بأزمة قلبية، كلى ساقعة وبترعش، أخدت الدوا ارتحت شوية بس مش قادرة أرفع راسى ووشى منمل، أعمل إيه أكلم دكتورى ولا الموضوع بسيط ممكن إرهاق، ورايا مشاوير مهمة النهاردة، يا رب قوينى واللى هيعدوا يقولوا بتكتبى ليه أنا حاسة أقسم بالله إنى بموت وممعييش حد أكلم مين".



ميار الببلاوى

وشهدت الشهور الماضية تعرض ميار الببلاوى لأكثر من وعكة صحية وإصابات فى جسدها، آخرها الشهر الماضى، حيث أصيبت في قدمتها وأكدت وقتها عدم قدرتها على الحركة خلال منشور على موقع فيس بوك كتبت فيه: "لله الأمر من قبل ومن بعد رجلي وأنا خارجة من القناة اتلوت، وشكلها اتكسرت ورمت وازرقت والألم لا يحتمل، المشكلة مش قادرة أحركها ووش رجلي كأنه نار حد يعرف أعمل إيه، النهاردة الجمعة ودكتوري في الساحل راجع بكرة بالليل".

ومرت ميار الببلاوي بأزمة نفسية خلال الشهر الماضي، وقالت وقتها: "من امبارح مخنوقة وقلبي مقبوض وعصبية جدا ومليش نفس لأي شغل نهائي ولا عاوزة أرد على الموبايل ولا أكلم حد ومتخانقة مع جوزي وابني عنده امتحانات وبرضه مضايقاه، ومش فاهمة فيا إيه عمالة أعيط".

يذكر أن ميار الببلاوي قررت الابتعاد عن الساحة الفنية وترتدي الحجاب، وذلك أثناء تصويرها مسلسل "عائلة شمس" حيث كانت تلعب دور مضيفة طيران، وكانت مرتدية الحجاب وعندما رأتها اللبيسة تعجبت وسألتها: "هتلبسي الحجاب ولا إيه"، فقالت لها نعم ولن أخلعه مرة أخرى وبالفعل أنهت آخر مشهدين من المسلسل بالحجاب، وقدمت ميار بعض المسلسلات الدينية بالحجاب ثم اعتزلت وبدأت تتجه نحو البرامج.