شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يطرح "ماتجيش على نفسك" ضمن أغانى ألبومه "الحب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد نور أغنيته الجديدة "ماتجيش على نفسك" التى تعد إحدى أغاني ألبومه الجديد "الحب"، عبر يوتيوب، وهي من كلمات أحمد علاء، ألحان محمد نور، توزيع محمد شفيق، مكس وماستر ياسر أنور.

وتقول مطلع كلمات الأغنية: "ماتجيش علي نفسك وعادي وخيرها في غيرها كده شكلك جبت اخرها.. مش كل ما نفتح صفحه جديده انت بتقفلها.. مش همشي وراك ولا شايفك حد صغير ده العمر قصير.. مش كل ما تغلط هنسي واقول بكره هتتغير.. مستغرب ليه وشيفني ازاي مجنون بالعكس ده العين العقل.. ده انا عشت بقول عنك طيب واتاريك مش سهل.. هزعل علي ايه طب لو كملنا هناخد ايه غير وجع القلب.. وهكمل ليه".

من ناحية أخرى، يخوض الفنان محمد نور أولى بطولاته المطلقة في السينما، من خلال فيلم بعنوان "الحب بتفاصيله"، الذى انتهى من تصويره ما بين مصر والبحرين.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي رومانسي حول رامز الشاب الغني الذي يعود لمصر بعد وفاة والده ويصبح فجأه مسئولا عن أخيه غير الشقيق ولا يستطيع العودة ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال إعجابها.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.