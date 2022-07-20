شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف: ماما إيجابي كورونا.. أرجوكم ادعولها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة شيماء سيف إصابة والدتها بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، طالبة من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، وأن تعود سالمة مرة أخرى.

وكتب شيماء عبر حسابها على إنستجرام: "ماما إيجابي كورونا، أرجوكم ادعولها ربنا يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة يا رب".



شيماء سيف

وسبق وكشفت الفنانة شيماء سيف حقيقة طلاقها من زوجها المنتج محمد كارتر، من خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، وذلك بعد انتشار شائعة طلاقهما أكثر من مرة، وقالت شيماء من خلال اللقاء: "مابحبش أرد على حاجة مش موجودة واحنا كويسين وعايشين حياتنا كويسين".

وفى سياق متصل طمأنت الفنانة شيماء سيف جمهورها على حالتها بعد تردد شائعة انفصالها عن زوجها محمد كارتر، معتذرة عن عدم الرد على أصدقائها الفنانين، الذين اعتبرتهم عائلتها الثانية، موضحة أنها لا تريد أن يراها أحد في حالة الضيق التي تسيطر عليها.

وقالت إنها تفضل الاختفاء عندما يسيطر عليها الضيق، معللة ذلك بأنها تحب أن يراها المتابعون في حالتها الطبيعية الفكاهية.

وكتبت شيماء سيف على حسابها بإنستجرام: "عمرى ما تخيلت إن غلاوتي تكون كده عندكم كنت زعلانة وقوتوني بدعواتكم وحبكم إلى من القلب بجد ربنا يخليكم ليا أنتو وكل أصحابي الفنانين اللي اتأكدت أنهم عيلتي التانية ربنا يديم حبكم في قلبي ودايمًا سند وعيلة لبعض وآسفة إني كنت ما بردش بس للأسف أنا ما بعرفش أخلي حد يشوفني مضايقة لأني بحس إني ضايقته معايا فبحب أختفي لحد ما أرجع زي ما كنت أضحك وأضحكم معايا والحمد لله أنا دلوقتِ زي الفل وزي ما قلقتكم كان لازم أطمنكم.. وكل سنة وأنتم أطيب ناس في الدنيا ورمضان كريم".