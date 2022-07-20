شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم فيلم كريم فهمى الجديد من "جارة القمر" إلى "أنا لحبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم كريم فهمى لـ"الخليج 365" عن تغيير اسم فيلمه الجديد "جارة القمر" إلى "أنا لحبيبى"، حيث انتهى كريم من تصوير كافة مشاهد الفيلم خلال الفترة الماضية ومقرر عرضه قريباً، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، وضيف الشرف أحمد حاتم وتأليف محمود زهران وإخراج هادى الباجورى.

وانتهى كريم فهمى مؤخراً من تصوير مسلسل "أزمة منتصف العمر" المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه قريباً على احدى المنصات الرقمية، وهو تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته ريهام عبد الغفور، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامى، رنا رئيس، هند عبد الحليم، ركين سعد، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى.

يذكر أن كريم فهمى يشارك كضيف شرف في فيلم "السرب" الذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، منى زكى، دياب، مصطفى فهمى، آسر ياسين، شريف منير، محمود عبد المغنى، محمد ممدوح، أحمد حاتم، إسلام جمال وعدد كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

وكان آخر أعمال كريم فهمى في السينما فيلم "ديدو" الذى تم عرضه العام الماضى وشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدي المفتي ونور قدرى، ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سمير صبرى، والفيلمسيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.