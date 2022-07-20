شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يطرح أغنيته الجديدة "للَى" من كلمات وألحان أكرم حسنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الكينج محمد منير أحدث أعماله الغنائية "للَى" على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التي كتبها ولحنها النجم أكرم حسنى فى أول تعاون بينهما، وتقول كلماتها: "سألته هل داق الولع كان الجواب صده، ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدوا، ومشيت أوشوش في الودع، ولا جاني يوم رده، اللي فتح باب الوجع، واجب عليه رده".

وروج أكرم حسني للأغنية خلال الأيام الماضية من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر البوستر الرسمي للأغنية بصورة الفنان محمد منير، وعلق قائلًا: "الكينج لِلّي 20 يوليو 2022 - الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة اليوتيوب".

وياتى تعاون محمد منير مع أكرم حسنى، بعد تواصل الكينج مع أكرم منذ سنوات لمعرفة كاتب أغاني برنامجه "أبو حفيطة"، وتفاجأ عندما عرف أنّها من كلمات أكرم نفسه، لذلك طلب منه التعاون معه في أغنيتة من كتابته، وبالفعل تم الاتفاق وبعد فترة طويلة خرجت الأغنية إلى النور.

وأحيا الكينج محمد منير حفلاً غنائياً بالإسكندرية يوم الجمعة الماضى، وغنى خلال الحفل أغنية "تعالى نلضم أسامينا" وتحدث على أن الاسكندرانية يحبونها بشدة، وغنى أغنية "أنا بعشق البحر" وبكى فيها بشدة، وشهد الحفل تواجد فريق بلاك تيما وتحدث عنهم الكينج محمد منير قائلًا:"يا رب تكونوا استمتعتم ببلاك تيما دول تلامذتي واخواتي الصغيرين وشايفهم امتداد للأغنية المصرية وساعتها طلع فريق بلاك تيما وطلبوا يغنوا معاه".