شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: إن شاء الله وحش الكون والخديوى راجعين بمسلسل جديد رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد العوضى، عن سعادته ببطلولة فيلمه الجديد "البلدوز"، مشيرا إلى أنه سيعود للدراما الرمضانية العام المقبل 2023، بعد غياب عن موسم رمضان الماضى، بشخصية الخديوى ووحش الكون، الذى قدمها مع النجمة ياسمين عبد العزيز، فى مسلسل "اللى مالوش كبير".

وكتب العوضي، عبر صفحته على فيس بوك: "إن شاء الله فيلم البلدوزر، قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسنى، إنتاج سينرجى.. تامر مرسي".

وكشف العوضي: "رمضان 2023 .. وحش الكون والخديوى راجعين بمسلسل جديد إن شاء الله يليق بالجمهور الغالى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج سينرجى.. تامر مرسي"، مختتما: "على الثبات إن شاء الله إخواتي الجدعان".



العوضي

ويبدأ النجم أحمد العوضى تصوير أولى مشاهد فيلمه "البلدوزر"، مطلع أكتوبر المقبل بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، مع المخرج طارق العريان، والذى يجرى حاليًا عمليات ترشيح الفنانين المشاركين، حيث سيكون بعضهم من خارج مصر، وفقًا لأحداث العمل التي تتطلب ممثلين أجانب.

الفيلم يعد البطولة السينمائية الأولى لـ أحمد العوضى، وهو من تأليف أحمد حسنى فى أولى تجاربه، وتم التحضير له منذ فترة طويلة، حيث تدرب العوضى على مدار الفترة الماضية على رياضة الـ"MMA"، حيث يمارس البطل هذه الرياضة ضمن أحداث الفيلم، الأمر الذى جعله يعكف على التواجد الدائم في صالات الألعاب الرياضية.

كان آخر ظهور للفنان أحمد العوضى من خلال مسلسل "اللى ملوش كبير"، والذى عرض خلال موسم رمضان قبل الماضى، وقدم من خلاله شخصية "الخديوى"، أمام النجمة ياسمين عبد العزيز، ولاقى المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.