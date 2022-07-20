شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة فى إيرادات أفلام السينما هذا الأسبوع وتتخطى الـ 47 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة انتعاشة فى إيرادات أفلام السينما المعروضة في شباك التذاكر حاليًا حيث بلغت 47,403,985 مليون جنيه هذا الأسبوع، وزعت هذه الإيرادات على 3 أفلام هى: "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم "بحبك" للنجم تامرحسنى، وفيلم "عمهم" للنجم محمد إمام.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، سلوى عثمان، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

فيلم "بحبك" يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط فى حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفى، محمد سلام، هدى المفتى، أيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.