شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تفسخ تعاقدها مع منتج أعمالها الغنائية بالتراضى.. وتؤكد: خططنا مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المطربة شذى لـ"الخليج 365" فسخ تعاقدها مع منتج اعمالها الغنائية محمد حامد بالتراضى، وذلك بعدما تعاونا سوياً فى 3 أغانى خلال الفترة الماضية، موضحة أنهما لم يتوافقا حول الخطط الفنية المستقبلية، مضيفة أنها تعمل على التحضير لأكثر من أغنية جديدة لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وتعافت شذى من إصابتها بتمزق فى الأربطة بعدما تلقت العلاج اللازم خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما طرحت آخر أعمالها الغنية بعنوان "أه يا ليلنا" من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادى وتوزيع طارق عبد الجابر، ومهندس صوت أمير محروس، لتكون أول أغانى شذى فى عام 2022.

يذكر أن شذى طرحت مؤخراً أغنية "اشتغالة ولا لأ" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو، وسبقتها أغنية "مقلوبة حياتي"، عبر "يوتيوب"، من كلمات أحمد الجندي وألحان مدين ومن توزيع عمرو إسماعيل ومهندس الصوت ماهر صلاح.

وحلت الشابة شذى ضيفة على تليفزيون ”الخليج 365”، بعد طرح أغنية "مقلوبة حياتى" وقالت خلال اللقاء إنها تحاول تقديم كل ما هو مختلف ومميز، مؤكدة: "راجعة وبقوة.. ومعنديش تارجت عشان مش بنافس حد.. واللى بعمله بكون بحسه.. بختار الأغاني اللى بحسها ومش بمشي ورا الموضة، عشان مضحكش الناس عليا".

وعلقت شذى على أغانى المهرجانات قائلة :"الهبد اللى بيتسمع دلوقتي مطلوب، ولكن مش لازم يكون لوحده، التنوع حلو.. أي منتج ينتج دلوقتى هو بطل خاصة إن السوق متلخبط، وأنا ماليش غير ربنا، وبحاول أتكلم معاه طوال الليل قبل ما أنام، وأقرب منه بشكل أكبر.. وبحاول أتجنب المشكلات".