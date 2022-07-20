شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تستعد لطرح كليب أغنيتها الجديدة "وحشنى شخص" بعد جدل اعتزالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية ديانا حداد، لطرح كليب أغنيتها الجديدة "وحشني شخص"، لتنفى الأنباء التى أثيرت حولها مؤخرا باعتزالها الغناء والفن، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، برومو الكليب المنتظر، صحبها بتعليق: "قريبا.. وحشني شخص".

وكانت المطربة ديانا حداد، تصدرت التريندات مؤخرا، بعدما فاجأت جمهورها بحذف كل منشوراتها على السوشيال ميديا كما ظهر مع حسابها على موقع "إنستجرام" الذى يحظى بمتابعة تتخطى الـ8 ملايين متابع، ما أثار تكهنات حول اعتزالها، واتخاذ هذا القرار، وأن الخطوة السابقة تعتبر تمهيدا لإعلان القرار.

وما زاد من التكهنات، عدم تعليقها على ذلك، الأمر الذى جعل اسمها يتصدر التريند مؤخرًا، مثلما حدث قبل شهر حينما تصدرت التريندات أيضاً، وذلك على خلفية حوار سابق لها، تم تداوله بصورة واسعة من قبل متابعين كثر، حيث كانت تتحدث فيه عن كيفية اعتناقها الإسلام، ليتم تداول الأمر على نطاق كبير رغم قِدَم الحوار ومرور سنوات عليه.

كل ذلك دفع لتصدرها التريند مرتين خلال شهر واحد ما بين قصة اعتناقها الإسلام، فى حين كانت القصة الثانية حول حقيقة اعتزالها أم لا.

ديانا حداد تعتبر واحدة من أشهر نجمات الفن فى الوطن العربى من مواليد 1 أكتوبر عام 1976 فى لبنان بدأت مشوارها من برنامج "استديو الفن" عام 1992 وصدر لها أول ألبوم غنائى عام 1995 وتزوجت فى نفس العام من المخرج سهيل العبدول وانفصلت عنه عام 2009 ولديها منه ابنتان هما: صوفى (22 عاما) والطفلة (ميرا).