شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عمهم" يقترب من 27 مليون جنيه في شباك التذاكر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سجل فيلم "عمهم"، من بطولة محمد إمام إيرادات بلغت 802,084 ألف جنيه فى شباك تذاكر ليلة أمس الثلاثاء، لتكون محصلة ما حصده الفيلم خلال 11 أيام عرض 26 مليون و500 ألف جنيه، وذلك بعدما انطلق الفيلم في دور العرض 7 يوليو للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى.

فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.

ويعرض بجانب عمهم في موسم عيد الأضحى فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وفيلم "بحبك" بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة وتأليف وإخراج تامر حسنى، إضافة إلى استمرار عرض فيلمى "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى، و"العنكبوت" للنجمين أحمد السقا ومنى زكى.

ويعود محمد إمام بفيلم "عمهم" إلى السينما بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أفلامه "لص بغداد" فى عام 2020 وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.