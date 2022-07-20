“حفلة” فرح وحب.. نوال الزغبي نجمة الترند بجديدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تشويق لأيّام، طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي فيديو كليب أغنيتها الجديدة “حفلة” في تعاون هو الرابع لها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

أغنية “حفلة” هي باللهجة المصرية وتحمل النمط الموسيقي الإيقاعي السريع، إذ تُقدم من خلالها نوال الزغبي ستايل غنائي جديد عليها، من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمر الخضري.

أمّا فيديو كليب أغنية “حفلة” فحمل دعوة فرح وحب وإيجابية وجهتها نوال الزغبي إلى كل السيدات اللاتي يواجهن مشاكل وأزمات عاطفية.

وصوّرت نوال الزغبي كليب الأغنية في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني المبدع فادي حداد، واستغرق التصوير يومين إذ رصدت له “لايف ستايلز ستوديوز” ميزانية عالية ليخرخ بأبهى صورة تليق بالنجمة الذهبية والشركة الرائدة في عالم الإنتاج الفني، اليوم الأول داخل الاستديو، واليوم الثاني على البحر وسط أجواء حماسية تناسب موسم الصيف.

فور صدورها لاقت أغنية “حفلة” ردود فعل إيجابية واسعة، إذ تصدّرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” في لبنان والسعودية والإمارات والمغربي وغيرها من البلدان العربية.

كما اقتحم هاشتاغ اسم الأغنية “#حفلة” الترند في المركز الأوّل على موقع “تويتر”،وتناقل المتابعون مقاطع من الكليب على مواقع التواصل الإجتماعي.