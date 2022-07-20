بطريقة رومانسية.. نيك جوناس يحتفل بعيد ميلاد بريانكا شوبرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أتمت نجمة هوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا عامها الـ40 يوم أمس في 18 تموز/ يوليو 2022، وقد احتفل زوجها النجم الشهير نيك جوناس بهذه المناسبة؛ عبر نشر عدة صور تجمعه بها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وظهر الثنائي في الصورة وهما على الشاطئ معاً، وكانت بريانكا ترتدي زياً أصفر مميزاً، وفي صورة أخرى ظهرت بريانكا وهي تبتسم وتحمل لافتة مكتوباً عليها: “يوم ميلاد سعيد بريانكا – من جيل الثمانينات”.

كما ظهر نيك في صورة وهو يحمل لافتة مكتوباً عليها: “بريانكا جوهرة تموز/ يوليو.. صنعت عام 1982”.

وأرفق نيك منشوره الذي تضمن عدة صور بتعليق كتب فيه: “يوم ميلاد سعيد يا حبي، يا جوهرة تموز/ يوليو. يشرفني أن أكون في هذه الرحلة المجنونة التي تسمى الحياة معك. أحبك”.

يذكر أن بريانكا شوبرا كانت قد أمضت منذ عدة أيام يوماً في الهواء الطلق بالخارج مع ابنتها مالتي ماري شوبرا جوناس، حيث شاركت الممثلة صورة جديدة وجميلة لنفسها وهي تحمل طفلتها الصغيرة -التي استقبلتها والمغني نيك جوناس في يناير 2022- أثناء نزهة مع صديقة لها. في الصورة التي نشرتها على إنستغرام، غطت بريانكا وجه ابنتها برمز تعبيري على شكل قلب، حيث تحرص بريانكا على عدم الكشف عن وجه الطفلة، بحسب موقع Hindustan Times.

وبدت بريانكا سعيدة في الصورة العفوية مع مالتي ماري في الهواء الطلق، نشرت بريانكا الصورة للاحتفال بصداقتها الطويلة مع تامانا دوت، وكتبت بريانكا في تعليقها على الصورة: “22 سنة ولايزال العد.. والآن مع أطفالنا.. أحبك”. هذا، وقد ترك العديد تعليقات؛ مثل “رائعتين”، و”جميلة” على صورة الأم وابنتها.