تأجيل مفاجئ لحفل روبي في الساحل الشمالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عد إثارة حفل النجمة المصرية روبي في الساحل الشمالي الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الشروط الغريبة لحضوره؛ أعلنت الجهة المنظمة للحفل عن تأجيله ليصبح يوم 12 من أغسطس المقبل بدلاً من يوم 29 من يوليو الجاري، دون الكشف عن الأسباب.

وأشار مصدر مقرب من الجهة المنظمة للحفل إلى أن التأجيل تم مراعاة لمزامنة الموعد القديم لمناسبة الاحتفال ببدء السنة الهجرية، ولكن لم يصدر بيان يؤكد صحة المعلومة سواء من الشركة المنظمة للحفل أو من الفنانة روبي.

وتصدرت روبي ترند الأكثر بحثاً بمجرد الكشف عن الشروط الخاصة لحضور الحفل، ومنها أن الحد الأدنى لعمر المسموح لهم بدخول الحفل 25 عاماً، على أن يكون الدخول للثنائيات فقط «كابلز»، وعدم السماح لدخول أي شخص بمفرده، كما لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية، ومن شروط حفل روبي في الساحل أيضاً أن يُسمح بارتداء التربون ولا يُسمح باستخدام العنف، كما يجب الالتزام بارتداء ملابس مبهجة.

يُذكر أنه طرحت روبي أحدث أغانيها بعنوان «نمت ننة»، الأيام الماضية على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، والكليب من إخراج خالد مختار.

كما شاركت روبي في فيلم «واحد تاني» بطولة: أحمد حلمي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.