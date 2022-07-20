حسام حبيب بأوّل رد رسمي على تصريحات شيرين النارية.. هدّد باللجوء إلى القضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تصريحات النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، لبرنامج ” كلمة أخيرة”، والتي كشفت من خلالها عن تفاصيل كثيرة حول علاقتها بطليقها الفنان حسام حبيب، إذ اتهمته بأنه كان المتسبب في الكثير من المشاكل التي حدثت لها، سارع حسام بالرد عليها من خلال تسجيل صوتي، لبرنامج ” et بالعربي”، تم نشره على صفحات البرنامج الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكد حسام حبيب في التسجيل أن حديث شيرين عبد الوهاب ليس إلا كلام مرسل وغير حقيقي، لافتاً إلى أنه اضطر للسكوت طيلة الفترة الماضية حفاظاً على سمعتها، إلا أنه قرر أخيرًا أن يتحدث ويكشف المزيد من الحقائق، خاصة أن الحديث عن اتهامه أصبح زائداً.

وتابع ” خلاص هاضطر اتكلم عشان الكلام بقى زيادة”.

ونوه حسام حبيب، إلى أنه يقوم حالياً بتحضير مستندات تدعم وتؤكد صحة أقاويله التي سوف يكشفها خلال الأيام القادمة حول أزمته مع شيرين عبد الوهاب ، قائلاً: “هتكلم بحقائق مش كلام مرسل..عشان مش بحب افتري على حد”.

وشدد حسام حبيب، أن رده عبر وسائل الإعلام سيكون بحقائق ومستندات، مضيفاً: “أنا مش مستعجل بجهز كل حاجة قانوناً وبالمستندات”.