تعيين أعضاء فرقة BTS سفراء لـ إكسبو بوسان 2030

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من أن أعضاء BTS قد لا يعملون معاً قريباً- حيث يركزون على أعمالهم الفردية- لكن فرقة K-pop قد ضمنت خططها للمستقبل، في 2030 على وجه الدقة. يوم الثلاثاء، تم الإعلان رسمياً عن الفرقة كسفراء للمعرض العالمي إكسبو 2030 بوسان، في مدينة بوسان الساحلية، كوريا ، من قبل لجنة ملف العرض خلال حفل أُقيم في مقر شركة الترفيه HYBE في سيول، بحسب موقع News 18.

وقد وقعت وكالة HYBE، وعمدة مدينة بوسان مذكرة تفاهم للترويج لعرض بوسان لاستضافة المعرض العالمي في أكتوبر لكن لم يتم الإعلان عن موعد الحفلة الموسيقية بعد. وتقدم رئيس الوزراء “هان دوك سو” بالشكر الفرقة لتوليهم منصب السفراء، وأشار في بيان إلى أن الجزء الأكثر أهمية لنجاحنا سيكون الدعم من المواطنين الكوريين وكذلك المجتمع العالمي.

تم رصد الأعضاء السبعة في المجموعة وهم؛ “آر إم”، “جانغكوك”، “جيمين”، “جين”، “جي هوب”، “شوغا” و”V” معاً في الحدث يوم الثلاثاء، كما خاطبت الفرقة وسائل الإعلام بعد الإعلان.

وقالت الفرقة في بيان لها: “يشرفنا تعييننا سفراء لمعرض إكسبو 2030 بوسان العالمي. ستبذل BTS قصارى جهدها لدعم إحضار معرض World Expo 2030 إلى بوسان. وأضاف البيان أن الفرقة ستقوم بمهام السفراء المختلفة، وأنها ستبذل أيضا جهوداً إضافية ليس فقط لدعم الأمة، ولكن أيضاً تعزيز الطبيعة والثقافة الجميلة لجمهورية كوريا على مستوى العالم.

شعر مشجعو BTS (BTS Army) بسعادة غامرة عندما سمعوا نبأ خطط الفرقة للحدث الاقتصادي لعام 2030، حيث تداولوا صور ومقاطع فيديو الفرقة المرشحة لجائزة الغرامي.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل تعيين BTS رسمياً كسفراء لمعرض World Expo 2030، أعلنت وكالة الفرقة الترفيهية HYBE في 24 يونيو أن الأعضاء سيقيمون حفلاً موسيقياً لتعزيز عرض كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو 2030 العالمي في بوسان. ستقدم فرقة BTS عروضها في أكتوبر من هذا العام.

كشفت BTS الشهر الماضي خلال حفل عشاء Festa أنهم في طريقهم إلى فترة توقف كفرقة، للتركيز على أعمالهم المنفردة. ومع ذلك، تم توضيح لاحقًا أنه بينما سيقضي الأعضاء الأفراد وقتًا أطول في مشاريعهم الخاصة، ستتم أيضًا أنشطة المجموعة.