جينيفر لوبيز وبن أفليك يخططان لحفل زفاف كبير.. سيمتد لعدة أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكر موقع TMZ الأمريكي، أن النجمة العالمية جينيفر لوبيز وزوجها بن أفليك، يخططان لإقامة حفل زفاف كبير يمتد لعدة أيام؛ للاحتفال بزواجهما في الأسابيع القليلة المقبلة.

وورد في التقارير، أن الحفل سيقام في منزل يملكه بن أفليك في بلدة رايسبورو الساحلية في جورجيا، وعلى أن يجمع الحفلُ أفرادَ العائلة، والأصدقاء المقرّبين وأصدقاء النجمين؛ للاحتفال معهما في تلك المناسبة.

كما ذكر الموقع أن الحفل سيكون أيضاً للاحتفال بيوم ميلاد جينيفر لوبيز، الذي يوافق 24 يوليو/ تموز 2022، وقد تواجدت جينفير في المنزل الذي سيقام به الحفل مؤخراً، برفقة بن أفليك ومدير أعمالها لتنظيم خطة الحفل، ومن المتوقع أن يتواجد في حفل الزفاف المرتقَب، الممثل الأمريكي كيسي أفليك شقيق بن أفليك، والممثل الأمريكي مات ديمون، والنجم الكوميدي والإعلامي جيمي كيميل، والممثلة الأمريكية دريا دي ماتيو.

ومن المتوقع أن يمتد الحفل يومين أو ثلاثة أيام، ويشمل حفلاً أيضاً في جزيرة سانت سيمون القريبة، التي تقع على بُعد حوالي 50 دقيقة، والتي تضم شواطئ ومنتجعات صحية ومنارة.

وكشفت النجمة جينيفر لوبيز عن تفاصيل زواجها في النشرة البريدية الخاصة بها؛ حيث قالت جينيفر: “لقد فعلناها، الحب جميل، الحب لطيف، وتبيّن أن الحب صبور.. صبر عشرين عاماً، هذا بالضبط ما أردناه، سافرنا الليلة الماضية إلى فيغاس، وقفنا في طابور للحصول على رخصة مع أربعة أزواج آخرين، جميعهم قاموا بنفس الرحلة إلى عاصمة الزفاف في العالم، زوجان شابان قطعا مسافة ثلاث ساعات بالسيارة من فيكتورفيل في ذكرى ميلاد مولودهما الثاني، كلنا نريد نفس الشيء، أن يتعرف العالم إلينا كشركاء، ونعلن حبنا للعالم”.

وأشارت النجمة إلى أن حفل الزفاف اقتصر فقط على حضورها وبن وأولاد كلٍّ منهما الذين كانوا شهوداً على زواجهما؛ حيث قالت إن الزواج حصل “مع أفضل الشهود الذين يمكن أن تتخيلهم، وبفستان من فيلم قديم، وسترة من خزانة بن، نقرأ عهودنا الخاصة في الكنيسة الصغيرة، وقدمنا ​​لبعضنا البعض الخواتم التي سنرتديها لبقية حياتنا، في النهاية كان أفضل حفل زفاف يمكن أن نتخيله، كنا نحلم به منذ فترة طويلة، وجعلناه حقيقياً بعد فترة طويلة جداً أخيراً”.

وفي جمل مؤثرة ورومانسية، تحدثت النجمة عن الحب الذي يجمعها مع بن، وقالت: “عندما يكون الحب حقيقياً؛ فإن الشيء الوحيد الذي يهم في الزواج هو نحن، والوعد الذي نقطعه بالحب والعناية والفهم والصبر والمحبة لبعضنا البعض، كان لدينا ذلك، وحتى أكثر من ذلك بكثير، كانت أجمل ليلة في حياتنا، لقد كانوا على حق عندما قالوا، كل ما تحتاجه هو الحب”.

وتابعت: “نحن ممتنون للغاية لوجود الحب كثيراً في حياتنا، عائلة رائعة جديدة مكونة من خمسة أطفال مدهشين، وحياة لم نكن نتخيلها، ولكن الصبر سيقدم لك أفضل لحظة في حياتك، في جولة في لاس فيغاس في الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً، في نفق الحب الذي تمر به، مع أطفالك والشخص الذي ستقضي معه حياتك إلى الأبد. الحب شيء عظيم، ربما أفضل الأشياء، ويستحق الانتظار”.

واللافت أن جينيفر لوبيز اختتمت رسالتها بتوقيع اسمها مع عائلة بن أفليك؛ حيث كتبت “مع حبي، السيدة جينيفر لين أفليك”؛ إشارة إلى أنها اختارت عائلته ليصبح اسمها جينفير أفليك.

وتزوجت جينيفر لوبيز وبن أفليك في لاس فيغاس بعد ثلاثة أشهر من خطوبتهما مرة أخرى، وبعد 20 عاماً من قصة الحب التي جمعتهما أول مرة عام 2001، وقد حصل الزوجان المعروفان باسم “بينيفر” على رخصة زواج في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا يوم السبت؛ وفقاً لموقع Daily Mail، وقد ذكرت TMZ صباح الأحد، أنه تم الحصول على الترخيص يوم السبت، وهي باسميهما القانونيين، بنيامين جيزا أفليك، وجينيفر لين لوبيز، يشار إلى أن الحب جمع الزوجين مجدداً حينما بدأت لوبيز في إرسال رسائل نصية إلى أفليك مرة أخرى في فبراير 2021، وأعلنا عن علاقتهما الرومانسية التي أُعيد إحياؤها في أبريل 2021، وهو نفس الشهر الذي أعلنت فيه نهاية علاقتها التي استمرت أربع سنوات مع خطيبها السابق أليكس رودريغيز وسط شائعات الخيانة.