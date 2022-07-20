أحمد عز يكشف عن ملامح فيلم “صقر المحروسة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد عز، عن تفاصيل فيلمه الجديد “صقر المحروسة” الذي يجمعه بالفنانة ياسمين صبري.

وقال أحمد عز، خلال مقابلة له مع برنامج et بالعربي، إن الفيلم تدور أحداثه في حقبة تاريخية معينة، وبالتحديد خلال فترة حكم المماليك ، لافتاً إلى أنه وافق على المشاركة في العمل لحبه وعشقه للأعمال التاريخية.

واستطرد قائلاً”بحب جدا الأفلام التاريخية وممكن اتفرج عليها كذا مرة”.

وتعليقاً على الأخبار التي انتشرت مؤخرا حول امكانية انسحاب ياسمين صبري من الفيلم، رد أحمد عز قائلاً ، إن مثل هذه الأخبار لا تقلقه، لأن الشغل نصيب، وفي حال انشغالها بمشاريعها الاخرى فإن هذا الأمر لا يقلل منها أو يجعل علاقته بها تتوتر ، خاصة وأن كل شخص لديه ظروفه الخاصة.

ويعرض لعز حالياً، فيلم “كيرة والجن”، فهو مستوحى من رواية «1919» للمؤلف أحمد مراد، إذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف الأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

ويضم العمل عدداً من النجوم ، أبرزهم كريم عبد العزيز، وهند صبري، تامر نبيل وغيرهم، والعمل من إخراج مروان حامد .